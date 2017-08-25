Ки: С машиной Квята были проблемы, и мы приносим ему извинения

«Немного разный день для наших пилотов. У Карлоса получились гладкие сессии, он был доволен болидом с самого утра. Он был конкурентоспособен в ходе первой практики и все мы были довольны его скоростью. Тем не менее, мы внесли некоторые изменения перед второй практикой, чтобы совершить дальнейшие шаги. Мы сделали это и увидели, что двигаемся в правильном направлении. Карлос сделал хорошую работу и давал соответственную обратную связь. Так что у него получился положительный день.

Что касается Даниила, то для него прошло не всё так гладко. Его машина испытывала некоторые проблемы. Нам пришлось вносить коррективы, прежде чем мы добились прогресса. Несмотря на это, и на то, что он был недоволен работой болида, он был достаточно конкурентоспобен, так что его работа была хороша.