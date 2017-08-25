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https://sport.mail.ru/news/formula1/30799973/
25 августа 2017, 19:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хонда» не успела подготовить к Бельгии полное обновление мотора

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава признался, что его компании не удалось подготовить к Гран-при Бельгии обновление силовой установки в том объёме, в каком японцы изначально рассчитывали.

В любом случае Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн используют обновлённые двигатели внутреннего сгорания (на машине испанца он стоит с Гран-при Венгрии), плюс у бельгийца также есть небольшое обновление, направление на повышение надёжности.

«Мы планировали представить здесь четвёртую спецификацию, но не справились, потому что не уложились в собственный график. Мы на полпути в процессе обновления, так что назвали нынешние версии 3.5 и 3.6. Трудно сравнивать предыдущий двигатель и этот, потому что трассы разные. Но по данным мы видим хорошее обновление в плане мощности», — приводит слова Хасегавы Autosport.
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