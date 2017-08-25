В «Рено» не против сотрудничества с «Маклареном», но не «любой ценой»

«Мне нравится идея работы с великими командами, а «Макларен» — именно такая, но не работы любой ценой. Я не говорю про цену. Очевидно, что я не хочу навредить тому, что мы сейчас выстраиваем в заводской команде «Рено»: она должна оставаться нашим главным приоритетом.

Мы не слишком хотим снабжать моторами четвёртую команду. Очевидно, что в этом году у нас определённые проблемы с надёжностью, и прибавка ещё одного клиента не была бы шагом в правильном направлении, пусть даже, как мы предполагаем, в следующем году двигатель станет более надёжным. Становится слишком поздно для того, чтобы получать ещё одного клиента. Но если бы у нас в сумме оставалось три клиента, то мы были бы открыты для обсуждений, — приводит слова Абитебуля BBC.