Масса заявил, что его авария никак не связана с головокружением
Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал аварию в самом начале первой тренировки
Гран-при Бельгии.
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Видимо, что-то случилось...
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«У меня никогда не было головокружения после недели вслед за
Это была довольно серьёзная авария, машина была сильно повреждена, так что нам пришлось сменить шасси, а затем ФИА не позволила нам выехать, потому что им нужно было проверить машину, а они не могли сделать это. Было очень досадно, ведь мы потеряли две тренировки. Этот день команде остаётся просто забыть. Теперь у меня нет достаточно времени, чтобы понять машину, но я надеюсь, что завтра будет совсем другой день, — приводит слова Массы ESPN.
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