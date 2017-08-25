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25 августа 2017, 19:27 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса заявил, что его авария никак не связана с головокружением

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал аварию в самом начале первой тренировки Гран-при Бельгии.

Гонщик <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса прокомментировал аварию в самом начале первой тренировки <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии. Увеличить
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Из-за необходимости заменить шасси бразилец пропустил и вторую сессию. При этом Масса опроверг предположение, что его авария связана с последствиями проблем со здоровьем, заставивших его пропустить квалификацию и гонку Гран-при Венгрии.

«У меня никогда не было головокружения после недели вслед за уик-эндом в Венгрии. Без сомнения, я попал в аварию не из-за этого. Я не ожидал, что возникнет такая проблема на первом круге сессии. Я просто потерял заднюю часть машины, когда дотронулся внутреннего бордюра в седьмом повороте, и уже не мог скорректировать машину. Зона вылета здесь очень маленькая, и я попал в аварию.

Это была довольно серьёзная авария, машина была сильно повреждена, так что нам пришлось сменить шасси, а затем ФИА не позволила нам выехать, потому что им нужно было проверить машину, а они не могли сделать это. Было очень досадно, ведь мы потеряли две тренировки. Этот день команде остаётся просто забыть. Теперь у меня нет достаточно времени, чтобы понять машину, но я надеюсь, что завтра будет совсем другой день, — приводит слова Массы ESPN.
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