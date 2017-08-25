Квят: Уверен, что завтра сможем сделать хорошую работу
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги пятничных свободных практик на
Гран-при Бельгии, по итогам которых ему удалось показать девятый и пятнадцатый результаты.
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«Достойный день. Нам удалось сделать несколько серий, невзирая на проблемы, с которыми мы сталкивались на протяжении дня. И мы сумеем восстановиться до субботы. Определённо третья практика будет сложная. Но мы знаем, что мы упускаем и что нам необходимо сделать. Так что я уверен, что завтра мы сможем сделать хорошую работу, и я с нетерпением жду продолжения уик-энда», — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».
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