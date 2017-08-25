Себастьян Феттель: Я не совсем доволен машиной

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«Не особо сравнивал свою работу с другими. Я не совсем доволен машиной. Думаю, что мы все еще будем прибавлять, — приводит слова немца Sky Sports.

Отметим, что партнер Феттеля по команде Кими Райкконен во время первой практики показал лучшее время, а во второй сессии стал вторым, уступив лишь гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.