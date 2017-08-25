Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30799425/
25 августа 2017, 18:40 | Авто/мото: Формула-1 | Prosports.kz

Себастьян Феттель: Я не совсем доволен машиной

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Бельгии.

Гонщик <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> прокомментировал итоги пятничных свободных практик на <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии<span>.</span> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Не особо сравнивал свою работу с другими. Я не совсем доволен машиной. Думаю, что мы все еще будем прибавлять, — приводит слова немца Sky Sports.

Отметим, что партнер Феттеля по команде Кими Райкконен во время первой практики показал лучшее время, а во второй сессии стал вторым, уступив лишь гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»