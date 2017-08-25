Спортивный директор покинет «Хаас», его заменит сотрудник «Рено»

О’Нейлл перейдёт на работу в новую компанию DKR Technologies после Гран-при Италии. Его место в «Хаасе» должен занять координатор «Рено» Джефф Симмондс. Он покинет французскую команду после Гран-при Японии.

«Дэвид уходит по семейным обстоятельствам: он переезжает в США. Для нас такой вариант не сработает. Он будет с нами ещё несколько гонок, а затем уйдёт. Я не знаю деталей насчёт его новой компании, но он свободен в своём выборе. Он сильно помог нам», — отметил глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.



«Джефф — важный человек для Энстоуна. Не только для “Рено”, но и до этого для “Лотуса” и “Бенеттона”. Так что мы должны подготовить большую прощальную вечеринку, даже если он уходит не очень далеко. Но я могу подтвердить как минимум первую часть его перехода», — добавил со своей стороны глава «Рено» Сириль Абитебуль.