Абитебуль: «Рено» не давал ответа по поводу того, способен ли вернуться Кубица
Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал возможное возвращение Роберта Кубицы в «большие призы», отметив, что окончательного ответа по этому вопросу ещё нет.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Дали ли мы определённый ответ на то, готов ли вновь проводить гонки Кубица? Нет. Он очень талантлив и фантастический пилот, и он очень голоден до выступлений. Он очень хочет вернуться в Формулу-1 или в другие гонки. Но способен ли он это сделать? Чтобы понять это, предстоит сделать много работы.
Мы попробуем это сделать, однако существуют некоторые ограничения. Мы хотим организовать ему дополнительные тесты, но это будет сложно сделать, учитывая временные рамки работы. Но на протяжении следующих
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