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25 августа 2017, 17:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Абитебуль: «Рено» не давал ответа по поводу того, способен ли вернуться Кубица

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал возможное возвращение Роберта Кубицы в «большие призы», отметив, что окончательного ответа по этому вопросу ещё нет.

Глава Рено <span class=error>Сириль</span> Абитебуль прокомментировал возможное возвращение Роберта <span class=error>Кубицы</span> в большие призы отметив что окончательного ответа по этому вопросу ещё нет. Увеличить
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«Дали ли мы определённый ответ на то, готов ли вновь проводить гонки Кубица? Нет. Он очень талантлив и фантастический пилот, и он очень голоден до выступлений. Он очень хочет вернуться в Формулу-1 или в другие гонки. Но способен ли он это сделать? Чтобы понять это, предстоит сделать много работы.

Мы попробуем это сделать, однако существуют некоторые ограничения. Мы хотим организовать ему дополнительные тесты, но это будет сложно сделать, учитывая временные рамки работы. Но на протяжении следующих двух-трёх недель мы определимся с тем, что можем предложить ему в дальнейшем, — приводит слова Абитебуля BBC.
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