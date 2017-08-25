Абитебуль: «Рено» не давал ответа по поводу того, способен ли вернуться Кубица

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«Дали ли мы определённый ответ на то, готов ли вновь проводить гонки Кубица? Нет. Он очень талантлив и фантастический пилот, и он очень голоден до выступлений. Он очень хочет вернуться в Формулу-1 или в другие гонки. Но способен ли он это сделать? Чтобы понять это, предстоит сделать много работы.