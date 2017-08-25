Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Бельгии, Квят — 15-й
В Спа состоялась вторая тренировка
Гран-при Бельгии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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Вторым стал гонщик «Феррари» Кими Райкконен, а замкнул первую тройку Валттери Боттас из «Мерседеса». Большая часть сессии прошла на сухой трассе, лишь под конец тренировки пошёл дождь.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 15-е время. Пилот «Уильямса» Фелипе Масса пропустил тренировку
Формула-1.
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:44.753
2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.262
3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.427
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.472
5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.482
6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.319
7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.688
8. Эстебан Окон (Force India) +1.720
9. Карлос
10. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.917
11. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.990
12. Серхио Перес (Force India) +2.231
13. Ромен Грожан (Haas) +2.532
14. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.550
15. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.697
16. Кевин Магнуссен (Haas) +2.803
17. Лэнс Стролл (Williams) +3.108
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.461
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +4.972
20. Фелипе Масса (Williams) — без времени.
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