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Вторым стал гонщик «Феррари» Кими Райкконен, а замкнул первую тройку Валттери Боттас из «Мерседеса». Большая часть сессии прошла на сухой трассе, лишь под конец тренировки пошёл дождь.



Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 15-е время. Пилот «Уильямса» Фелипе Масса пропустил тренировку из-за замены шасси.



Формула-1. Гран-при Бельгии. 25 августа. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:44.753

2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.262

3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.427

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.472

5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.482

6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.319

7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.688

8. Эстебан Окон (Force India) +1.720

9. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.808

10. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.917

11. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.990

12. Серхио Перес (Force India) +2.231

13. Ромен Грожан (Haas) +2.532

14. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.550

15. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.697

16. Кевин Магнуссен (Haas) +2.803

17. Лэнс Стролл (Williams) +3.108

18. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.461

19. Паскаль Верляйн (Sauber) +4.972

20. Фелипе Масса (Williams) — без времени.