Магнуссен не намерен извиняться перед Хюлькенбергом за инцидент в Венгрии
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не собирается извиняться перед гонщиком «Рено» Нико Хюлькенбергом за грубое высказывание в его адрес.
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После гонки
«После этого я просмотрел видеозапись инцидента, с моей стороны был жёсткий манёвр. Я стараюсь изо всех сил, и да, иногда я выхожу за пределы. Но я здесь не для того, чтобы искать себе друзей, я здесь для того, чтобы давать результат. Мы не общались с ним (Хюлькенбергом) и не будем», — цитирует Магнуссена Ekstra Bladet.
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