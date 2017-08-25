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25 августа 2017, 15:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Магнуссен не намерен извиняться перед Хюлькенбергом за инцидент в Венгрии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не собирается извиняться перед гонщиком «Рено» Нико Хюлькенбергом за грубое высказывание в его адрес.

Пилот <span class=error>Хааса</span> <span class=error>Кевин</span> Магнуссен не собирается извиняться перед гонщиком Рено <span class=error>Нико</span> Хюлькенбергом за грубое высказывание в его адрес. Увеличить
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После гонки Гран-при Венгрии, в которой между пилотами произошёл контакт, они обменялись словесными выпадами в адрес друг друга в прямом эфире. Нико назвал своего оппонента самым неспортивным гонщиком в Пелотоне, на что Кевин ответил ему: «Оближи мои шары».

«После этого я просмотрел видеозапись инцидента, с моей стороны был жёсткий манёвр. Я стараюсь изо всех сил, и да, иногда я выхожу за пределы. Но я здесь не для того, чтобы искать себе друзей, я здесь для того, чтобы давать результат. Мы не общались с ним (Хюлькенбергом) и не будем», — цитирует Магнуссена Ekstra Bladet.
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