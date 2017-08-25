Хэмилтон считает, что «Мерседесу» следует сохранить Боттаса
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что для немецкой команды было бы логично продлить контракт с Валттери Боттасом на следующий сезон.
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Текущее соглашение с финским гонщиком рассчитано до конца 2017 года.
«Я не верю, что
Ранее сообщалось, что сам Хэмилтон нацелился на продление контракта с «Мерседесом» на 2019−2021 годы.
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