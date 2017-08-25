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25 августа 2017, 14:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон считает, что «Мерседесу» следует сохранить Боттаса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что для немецкой команды было бы логично продлить контракт с Валттери Боттасом на следующий сезон.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон считает что для немецкой команды было бы логично продлить контракт с <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттасом</span> на следующий сезон. Увеличить
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Текущее соглашение с финским гонщиком рассчитано до конца 2017 года.

«Я не верю, что кто-то из боссов или членов команды недоволен тем, что есть на данный момент, поэтому мне трудно поверить, что они изменят это», — приводит слова Хэмилтона Grandprix.

Ранее сообщалось, что сам Хэмилтон нацелился на продление контракта с «Мерседесом» на 2019−2021 годы.
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