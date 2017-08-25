Масса пропустит вторую тренировку Гран-при Бельгии из-за замены шасси

В начале первой тренировки бразилец угодил в аварию, после которой так и не вернулся на трек до конца первой сессии. Выяснилось, что его болид был серьёзно повреждён и потребовал замены шасси.



В соответствии с регламентом ФИА, гонщик не может работать в тот же день на трассе после аварии, если потребовалась замена шасси.



«Мы вынуждены поменять шасси. Это не быстрая работа, но команда старается всё сделать как можно быстрее», — цитирует представителя «Уильямса» Autosport.