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25 августа 2017, 14:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса пропустит вторую тренировку Гран-при Бельгии из-за замены шасси

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса вынужден будет пропустить вторую тренировку Гран-при Бельгии.

Пилот <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса вынужден будет пропустить вторую тренировку <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии. Увеличить
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В начале первой тренировки бразилец угодил в аварию, после которой так и не вернулся на трек до конца первой сессии. Выяснилось, что его болид был серьёзно повреждён и потребовал замены шасси.

В соответствии с регламентом ФИА, гонщик не может работать в тот же день на трассе после аварии, если потребовалась замена шасси.

«Мы вынуждены поменять шасси. Это не быстрая работа, но команда старается всё сделать как можно быстрее», — цитирует представителя «Уильямса» Autosport.
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