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Второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Себастьян Феттель из «Феррари».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал девятым. Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса в начале сессии угодил в аварию и вынужден был провести оставшуюся часть тренировки в боксах.