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25 августа 2017, 12:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Райкконен — лучший на первой тренировке Гран-при Бельгии, Квят — девятый

В Спа состоялась первая тренировка Гран-при Бельгии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.

В <span class=error>Спа</span> состоялась первая тренировка <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии по итогам которой лучшее время на круге показал пилот <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Кими</span> Райкконен. Увеличить
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Второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Себастьян Феттель из «Феррари».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал девятым. Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса в начале сессии угодил в аварию и вынужден был провести оставшуюся часть тренировки в боксах.

Формула-1. Гран-при Бельгии. 25 августа. Первая тренировка.
1. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) — 1:45.502
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.053
3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.145
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.800
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.850
6. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.922
7. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.944
8. Эстебан Окон (Force India) +2.168
9. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.349
10. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.363
11. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.428
12. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.535
13. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.750
14. Серхио Перес (Force India) +2.950
15. Лэнс Стролл (Williams) +3.039
16. Кевин Магнуссен (Haas) +3.113
17. Ромен Грожан (Haas) +3.124
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.658
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +5.761
20. Фелипе Масса (Williams) — без времени.
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