Баттон проведет полный гоночный сезон в 2018 году

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Пилот покинул гонки в конце прошлого сезона и сейчас находится в отпуске. Он имеет опцию возвращения в свою бывшую команду «Макларен» в следующем году, если Фернандо Алонсо решит уйти из команды по истечении срока действия контракта.

Отметим, что в ближайший уик-энд Баттон выпустит в японской серии Super GT в гонке «1000 км Сузуки».