Баттон проведет полный гоночный сезон в 2018 году
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон планирует вернуться к полноценным выступлениям в 2018 году.
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Видимо, что-то случилось...
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Пилот покинул гонки в конце прошлого сезона и сейчас находится в отпуске. Он имеет опцию возвращения в свою бывшую команду «Макларен» в следующем году, если Фернандо Алонсо решит уйти из команды по истечении срока действия контракта.
Отметим, что в ближайший
— Я определенно проведу
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