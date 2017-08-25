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25 августа 2017, 12:45 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Баттон проведет полный гоночный сезон в 2018 году

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон планирует вернуться к полноценным выступлениям в 2018 году.

Чемпион Формулы-1 2009 года <span class=error>Дженсон</span> <span class=error>Баттон</span> планирует вернуться к полноценным выступлениям в 2018 году. Увеличить
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Пилот покинул гонки в конце прошлого сезона и сейчас находится в отпуске. Он имеет опцию возвращения в свою бывшую команду «Макларен» в следующем году, если Фернандо Алонсо решит уйти из команды по истечении срока действия контракта.

Отметим, что в ближайший уик-энд Баттон выпустит в японской серии Super GT в гонке «1000 км Сузуки».

— Я определенно проведу где-то полный сезон в следующем году. Я еще не знаю, буду ли выступать здесь, в Америке или где-то еще, — приводит Autosport слова Баттона. — Но переговоры уже идут, так что посмотрим, как пройдут выходные. Если все будет хорошо и я буду доволен, тогда, возможно, я буду выступать здесь в следующем году.
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