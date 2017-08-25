Алонсо: Варианты на будущее начну изучать в сентябре

На данный момент испанец не имеет контракта на 2018 год.



«Я провёл отпуск в Греции и не слишком задумывался о будущем. Я всегда говорил, что подумаю о будущем в сентябре, а до него осталась ещё одна неделя.



Я не знаю, какие команды подтвердили состав пилотов на следующий год. Я читал, что Райкконена подтвердили (в “Феррари”), но я точно не знаю, что буду делать, пока не изучу варианты. Когда наступит сентябрь, мне придётся их изучить», — цитирует Алонсо Sky Sports.