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25 августа 2017, 12:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: Варианты на будущее начну изучать в сентябре

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо в очередной раз заявил, что начнёт думать о перспективах на следующий сезон в сентябре.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> в очередной раз заявил что начнёт думать о перспективах на следующий сезон в сентябре. Увеличить
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На данный момент испанец не имеет контракта на 2018 год.

«Я провёл отпуск в Греции и не слишком задумывался о будущем. Я всегда говорил, что подумаю о будущем в сентябре, а до него осталась ещё одна неделя.

Я не знаю, какие команды подтвердили состав пилотов на следующий год. Я читал, что Райкконена подтвердили (в “Феррари”), но я точно не знаю, что буду делать, пока не изучу варианты. Когда наступит сентябрь, мне придётся их изучить», — цитирует Алонсо Sky Sports.
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