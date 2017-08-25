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25 августа 2017, 12:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон намерен подписать с «Мерседесом» новый трёхлетний контракт

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон видит своё будущее только в немецкой команде.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон видит своё будущее только в немецкой команде. Увеличить
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По информации изданий Sport Bild и Auto Bild Motorsport, британский гонщик планирует подписать с немецкой командой новый трёхлетний контракт и уже оповестил об этом руководство «Мерседеса». Действующий контракт Хэмилтона рассчитан до конца 2018 года.

Предполагается, что по новому контракту Хэмилтон заработает около 120 млн евро.

Недавно Льюис выразил сомнение в возможном переходе Себастьяна Феттеля в «Мерседес», поскольку уверен, что немец не желает быть его напарником.
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