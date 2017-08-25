Хэмилтон намерен подписать с «Мерседесом» новый трёхлетний контракт

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По информации изданий Sport Bild и Auto Bild Motorsport, британский гонщик планирует подписать с немецкой командой новый трёхлетний контракт и уже оповестил об этом руководство «Мерседеса». Действующий контракт Хэмилтона рассчитан до конца 2018 года.



Предполагается, что по новому контракту Хэмилтон заработает около 120 млн евро.

Недавно Льюис выразил сомнение в возможном переходе Себастьяна Феттеля в «Мерседес», поскольку уверен, что немец не желает быть его напарником.