Квят заявил, что не будет менять стиль вождения из-за угрозы дисквалификации
ТАСС, 25 августа. Российский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что не будет менять стиль вождения из- за возможной дисквалификации на один этап. Его слова приводит русскоязычная версия портала Аutosport.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Квят в июле дважды стал участником инцидентов на стартах гонок. На
Российский гонщик имеет 10 штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после присуждения. Если он наберет за год 12 баллов, то пропустит одну гонку. Первые штрафные баллы Квята сгорят 23 октября.
«Это [возможная дисквалификация] не окажет серьезного влияния, — сказал Квят. — Мы с командой хорошо понимаем ситуацию и, конечно, постараемся избежать новых штрафных очков, поэтому на самом деле все просто. Больше сделать невозможно, мне очень не повезло заработать этот штрафной балл в Венгрии, но так бывает. Я не собираюсь отвечать критикам, мне все равно».
В 11 гонках сезона Квят набрал четыре очка в личном зачете, тогда как его напарник по команде испанец Карлос
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter