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24 августа 2017, 20:46 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» обновила подвеску, крылья и днище перед Гран-при Бельгии

«Феррари» представила обновления аэродинамической части болида в преддверии Гран-при Бельгии.

<span class=error>Феррари</span> представила обновления аэродинамической части болида в преддверии <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии. Увеличить
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«Скудерия» перепрофилировала переднее крыло и концевую пластину, чтобы машина лучше работала на трассах, требующих низкого лобового сопротивления.

Также «Феррари» изменила конфигурацию отверстий над задними колёсами. Вместо семи отверстий, которые были на болиде в Венгрии, в Бельгии их будет шесть.

На переднюю подвеску был установлен третий демпфер. Изменения должны повлиять на дорожный просвет и угол наклона, чтобы снизить лобовое сопротивление, сообщает Autosport.
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