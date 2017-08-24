Врачи разрешили Массе выступить на Гран-при Бельгии
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса получил от врачей разрешение выступить на
Гран-при Бельгии Формулы-1.
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Видимо, что-то случилось...
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Бразильский ветеран прошёл медицинскую инспекцию в паддоке, сообщает официальный сайт Ф-1.
Масса был вынужден пропустить
В нынешнем чемпионате Масса занимает 11-е место, имея 23 очка после 11 гонок. Его лучшими результатами стали два шестых места на
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