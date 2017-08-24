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24 августа 2017, 17:33 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Врачи разрешили Массе выступить на Гран-при Бельгии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса получил от врачей разрешение выступить на Гран-при Бельгии Формулы-1.

Пилот <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса получил от врачей разрешение выступить на <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии Формулы-1. Увеличить
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Бразильский ветеран прошёл медицинскую инспекцию в паддоке, сообщает официальный сайт Ф-1.

Масса был вынужден пропустить Гран-при Венгрии по состоянию здоровья. Он принял участие в тренировках, но затем уступил место резервному пилоту команды Полу ди Ресте.

В нынешнем чемпионате Масса занимает 11-е место, имея 23 очка после 11 гонок. Его лучшими результатами стали два шестых места на Гран-при Австралии и Бахрейна.
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Новости Формулы-1

FIA разрешила пилоту «Уильямса» Фелипе Массе выступить на Гран-при Бельгии

FIA разрешила пилоту «Уильямса» Фелипе Массе выступить на Гран-при Бельгии

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Медицинский делегат Международной автомобильной федерации (FIA) разрешил пилоту «Уильямса» Фелипе Массе выступить на 12-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии, сообщается в официальном микроблоге британской команды в Twitter.
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