Врачи разрешили Массе выступить на Гран-при Бельгии

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Бразильский ветеран прошёл медицинскую инспекцию в паддоке, сообщает официальный сайт Ф-1.

Масса был вынужден пропустить Гран-при Венгрии по состоянию здоровья. Он принял участие в тренировках, но затем уступил место резервному пилоту команды Полу ди Ресте.