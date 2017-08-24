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24 августа 2017, 17:08 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

FIA разрешила пилоту «Уильямса» Фелипе Массе выступить на Гран-при Бельгии

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Медицинский делегат Международной автомобильной федерации (FIA) разрешил пилоту «Уильямса» Фелипе Массе выступить на 12-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии, сообщается в официальном микроблоге британской команды в Twitter.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Медицинский делегат Международной автомобильной федерации (FIA) разрешил пилоту <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Массе выступить на 12-м этапе чемпионата Формулы-1 <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> британской команды в Twitter. Увеличить
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Масса во время 11-го этапа сезона Гран-при Венгрии досрочно завершил выступление в третьей свободной практике из-за проблем со здоровьем. В итоге вместо бразильца в квалификации и гонке Гран-при Венгрии выступил британец Пол ди Реста.

В четверг Масса получил разрешение от медицинского делегата FIA на участие в Гран-при Бельгии, который пройдет с 25 по 27 августа.
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