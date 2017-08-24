FIA разрешила пилоту «Уильямса» Фелипе Массе выступить на Гран-при Бельгии
МОСКВА, 24 авг —
Р-Спорт. Медицинский делегат Международной автомобильной федерации (FIA) разрешил пилоту «Уильямса» Фелипе Массе выступить на 12-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии, сообщается в официальном микроблоге британской команды в Twitter.
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Масса во время 11-го этапа сезона
В четверг Масса получил разрешение от медицинского делегата FIA на участие в
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