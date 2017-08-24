FIA разрешила пилоту «Уильямса» Фелипе Массе выступить на Гран-при Бельгии

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Масса во время 11-го этапа сезона Гран-при Венгрии досрочно завершил выступление в третьей свободной практике из-за проблем со здоровьем. В итоге вместо бразильца в квалификации и гонке Гран-при Венгрии выступил британец Пол ди Реста.

В четверг Масса получил разрешение от медицинского делегата FIA на участие в Гран-при Бельгии, который пройдет с 25 по 27 августа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Want some more good news? <a href="https://twitter.com/MassaFelipe19">@MassaFelipe19</a> has been cleared by the FIA Medical Delegate to compete this weekend ? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WeAreRacing?src=hash">#WeAreRacing</a> <a href="https://t.co/3PrSCANFJu">pic.twitter.com/3PrSCANFJu</a></p>— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) <a href="https://twitter.com/WilliamsRacing/status/900704649799401474">24 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>