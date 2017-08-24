Вандорн потеряет 35 мест на старте домашнего Гран-при Бельгии
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн будет стартовать с последнего места на
Гран-при Бельгии, сообщает Autosport.
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Видимо, что-то случилось...
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Ожидается, что производитель двигателей «Хонда» подготовит обновления для «Макларена» к предстоящему этапу чемпионата мира. Впервые они тестировались во время
В ФИА подтвердили, что на домашнем
Напомним, на предыдущем этапе в Венгрии Вандорн занял десятое место и набрал свое первое очко в нынешнем сезоне.
12-й этап чемпионата мира
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