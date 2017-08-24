«Хаас» будет использовать в Бельгии моторы «Феррари» последней спецификации
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что в Спа оба пилота его команды получат двигатели «Феррари» последней спецификации.
«Мы будем использовать четвёртый двигатель в этот
Также босс «Хааса» рассказал о запланированных обновлениях аэродинамики. «Мы всё ещё работаем над передним антикрылом, и нам нужно решить, внесём мы пакет обновлений в Японии или в одной из других гонок», — отметил он.
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