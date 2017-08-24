«Хаас» будет использовать в Бельгии моторы «Феррари» последней спецификации

«Мы будем использовать четвёртый двигатель в этот уик-энд, последний (допустимый) на этот сезон, надеюсь, что последний. Что касается спецификации, то она такая же, как у «Феррари». У нас есть двигатель, который они представили в «Сильверстоуне», — цитирует Штайнера GPUpdate.



Также босс «Хааса» рассказал о запланированных обновлениях аэродинамики. «Мы всё ещё работаем над передним антикрылом, и нам нужно решить, внесём мы пакет обновлений в Японии или в одной из других гонок», — отметил он.