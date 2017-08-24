Забыть о Лас-Вегасе. «Формула-1» возвращается

Действительно, что поклонникам автоспорта в поединке двух средневесов, пусть и всемирно известных? Они несколько месяцев разогревают публику, потом будут выяснять отношения на ринге максимум 36 минут с перерывами, и через несколько дней вся поднятая шумиха утихнет. А вот новая схватка Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, «Феррари» и «Мерседеса» будет продолжаться несколько часов, а лихо закрученная интрига нынешнего сезона точно не умрет еще пару месяцев. А если повезет, то нынешний чемпионат будет держать всех в напряжении до самого конца ноября.

ЖАРКИЙ АВГУСТ.

Каникулы в «Ф-1» делят сезон почти ровно пополам. «Гран-при Венгрии» был 11-м по счету из 20 стартов сезона, но его события, кажется, уже остались далеко в прошлом. Словно он прошел не в конце июля, а пару лет назад. Для тех, кто в это время грелся на пляже в отпуске или трудился над урожаем за городом, напомним — победу на «Хунгароринге» одержал Феттель. По количеству побед лидер «Феррари» сравнялся с Хэмилтоном, а в общем зачете снова ушел в отрыв — до Венгрии главных претендентов на титул разделяло всего одно очко. Более того, команде из Маранелло на 11-м этапе удался победный дубль — вторым финишировал Кими Райкконен.

А ведь перед этим казалось, что инициатива в сезоне прочно перешла к «Мерседесу». После легендарной гонки в Монако, где «Феррари» также выстрелил дуплетом, Феттель и Райкконен за четыре гонки всего по разу попали на пьедестал, а их команда заметно отстала от конкурента в Кубке конструкторов. Посмотрим, кому на пользу пойдет летний перерыв.

Он, кстати, прошел нескучно. В начале месяца главной темой было введение системы дополнительной защиты пилотов. Странного вида нашлепка на кокпит разделила мир Королевских гонок на два лагеря с полярным мнением. Большинство болельщиков и многие пилоты выступили против «ореола», но, например, Феттель и Хэмилтон разделяют официальную позицию. А ФИА на попятную уже точно не пойдет, поэтому привыкайте.

Когда словесные баталии поутихли, стали приходить новости с рынка трудоустройства. Уже подтверждено официально, что Райкконен остается в «Феррари», а Стоффель Вандорн — в «Макларене». Вероятно, полностью сохранит состав «Форс Индия», а вот одной из главных интриг остается возможное возвращение в «Ф-1» Роберта Кубицы, который продолжает тестировать «Рено».

ВНИМАНИЕ, «КРАСНАЯ ВОДА»!

И вот так незаметно ко всем нам подкрался 12-й этап чемпионата мира. И в сторону все остальное — «Гран-при Бельгии» самодостаточен. Легендарная трасса в Спа-Франкошаме, на которой побеждали Хуан Мануэль Фанхио и Альберто Аскари, Джим Кларк и Найджел Мэнселл, Ален Прост и Айртон Сенна, Дэймон Хилл и Михаэль Шумахер, продолжает принимать «Формулу-1». И оставаться едва ли не самой любимой у гонщиков и болельщиков.

Да, это уже давно не тот 14-километровый трек, что в 30-е годы прошлого века. Но и нынешние семь километров — самый протяженный круг в современной «Ф-1». И кроме того, трасса в Спа очень быстрая и обладает непростым рельефом — а потому очень требовательная к пилотированию. И изобилует непростыми поворотами, самые знаменитые из которых — связка «Красной воды» и «Радийона». Гонщики от этого автодрома просто без ума.

— Одна из моих любимых трасс, которая нравится всем гонщикам, — приводит слова Даниила Квята пресс-служба «Торо Россо». — Ее невозможно не любить! Первое, что приходит на ум — легендарная связка Eau Rouge, хотя на этой трассе все повороты уникальны. Бельгийская трасса очень плавная — пилотировать там приятно. Это единственный трек, по которому мы не проходим пешком перед началом уик-энда, а проезжаем на скутере — настолько там длинный круг. Еще одна интересная особенность — трасса настолько большая, что на одном участке может идти дождь, а другой будет полностью сухим. Гонка становится еще более интересной, ну, а мы должны быть готовы ко всему.

Между прочим, из действующих пилотов Райкконен побеждал в Бельгии четырежды, а вот Феттель с Хэмилтоном только по два раза. И от финна вполне можно ждать подвигов — это (сюрприз!) его любимая трасса.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЗА «МАКЛАРЕНОМ».

Квяту, тем временем, пора бы взяться за ум и заодно подружиться с удачей. Нынешний сезон у россиянина пока никак не складывается — 4 очка после 11 гонок явно не тот результат, на который он рассчитывал. Напарнику по команде он пока проигрывает вчистую. Надо вспоминать, как два года назад он с двенадцатого места прорвался на четвертое и едва не оказался на пьедестале.

Тем временем Хэмилтон будет догонять Феттеля. Протяженность трассы и большое количество скоростных поворотов, по мнению экспертов, дают преимущество именно «Мерседесу». Осталось только воплотить его в результат — с этим у Льюиса в нынешнем сезоне возникали проблемы.

Кстати, среди тех, кто имеет в послужном списке победу в Спа, есть и Дэн Риккьярдо. Поэтому будет очень интересно посмотреть, насколько близко к паре лучших пока команд нынешнего чемпионата сможет оказаться «Ред Булл». Говорить о том, какой поддержкой будет пользоваться в Бельгии еще один пилот «быков» Макс Ферстаппен, излишне.

Любопытно будет взглянуть и на «Макларен», особенно после шестого места Фернандо Алонсо в Венгрии. Мотористы «Хонды» обещали подготовить еще одно обновление за время паузы — сдержат ли они свое слово? И если да, на что будет способен их двигатель? Словом, настоящие поклонники «Ф-1» просто не имеют права пропускать «Гран-при Бельгии». Будет очень интересно. Впрочем, в Спа по-другому и не бывает.

РАСПИСАНИЕ УИК-ЭНДА.

Пятница, 25 августа

11.00 — 12.30 Первая тренировка

15.00 — 16.30 Вторая тренировка

Суббота, 26 августа

12.00 — 13:00 Третья тренировка

15.00 — 16.00 Квалификация

Воскресенье, 27 августа

15.00 — 18.00 Гонка.