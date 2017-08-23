Райкконен, Боттас и Ферстаппен примут участие в пресс-конференции ГП Бельгии

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В четверг, 24 августа, на вопросы журналистов ответят пилоты Эстебан Окон («Форс Индия»), Стоффель Вандорн («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Валттери Боттас («Мерседес»), Фелипе Масса («Уильямс») и Кими Райккконен («Феррари»).



В пятницу, 25 августа, состоится пресс-конференция с участием руководителей команд, на которую приглашены: Сириль Абитебуль («Рено»), Кристиан Хорнер («Ред Булл»), Гюнтер Штайнер («Хаас»), Зак Браун («Макларен»), Юсуке Хасегава («Хонда») и Фрнац Тост («Торо Россо»).



В субботу и воскресенье по традиции пройдут пресс-конференции с участием тройки лучших пилотов по итогам квалификации и гонки.