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https://sport.mail.ru/news/formula1/30770721/
23 августа 2017, 13:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» подтвердил Вандорна на сезон-2018

Команда Формулы-1 «Макларен» на своём официальном сайте подтвердила, что бельгийский гонщик Стоффель Вандорн сохранит место боевого пилота британской конюшни в сезоне-2018.

Команда Формулы-1 <span class=error>Макларен</span> на своём официальном сайте подтвердила что бельгийский гонщик Стоффель <span class=error>Вандорн</span> сохранит место боевого пилота британской конюшни в сезоне-2018. Увеличить
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Несмотря на то, что у гонщика был долгосрочный контракт, ранее не было никаких гарантий, что он продолжит в следующем году гоняться за «Макларен».

Место второго пилота на следующий сезон пока остаётся вакантным, поскольку контракт напарника Вандорна Фернандо Алонсо рассчитан до конца текущего сезона, и есть большие сомнения в том, что он решит подписать новое соглашение с британской командой.
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