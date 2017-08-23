«Макларен» подтвердил Вандорна на сезон-2018
Команда Формулы-1 «Макларен» на своём официальном сайте подтвердила, что бельгийский гонщик Стоффель Вандорн сохранит место боевого пилота британской конюшни в сезоне-2018.
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Несмотря на то, что у гонщика был долгосрочный контракт, ранее не было никаких гарантий, что он продолжит в следующем году гоняться за «Макларен».
Место второго пилота на следующий сезон пока остаётся вакантным, поскольку контракт напарника Вандорна Фернандо Алонсо рассчитан до конца текущего сезона, и есть большие сомнения в том, что он решит подписать новое соглашение с британской командой.
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