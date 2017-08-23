«Макларен» подтвердил Вандорна на сезон-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Несмотря на то, что у гонщика был долгосрочный контракт, ранее не было никаких гарантий, что он продолжит в следующем году гоняться за «Макларен».



Место второго пилота на следующий сезон пока остаётся вакантным, поскольку контракт напарника Вандорна Фернандо Алонсо рассчитан до конца текущего сезона, и есть большие сомнения в том, что он решит подписать новое соглашение с британской командой.