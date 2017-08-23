Команды отдали предпочтение суперсофту на Гран-при Италии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Только Мерседес, Форс Индия и Хаас выбрали по 9 комплектов суперсофта и по три софта. Стоит отметить, что на скоростной трассе в Италии износ шин не играет ключевой роли, поэтому особого смысла выбирать софт или медиум нет.