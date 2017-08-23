Команды отдали предпочтение суперсофту на Гран-при Италии
Поставщик шин для Формулы-1 компания Пирелли представила выбор команд на
Гран-при Италии. Большинство команд выбрали по 10 комплектов суперсофта и по два софта.
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Только Мерседес, Форс Индия и Хаас выбрали по 9 комплектов суперсофта и по три софта. Стоит отметить, что на скоростной трассе в Италии износ шин не играет ключевой роли, поэтому особого смысла выбирать софт или медиум нет.
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