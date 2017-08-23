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23 августа 2017, 12:45 | Авто/мото: Формула-1 | Prosports.kz

Команды отдали предпочтение суперсофту на Гран-при Италии

Поставщик шин для Формулы-1 компания Пирелли представила выбор команд на Гран-при Италии. Большинство команд выбрали по 10 комплектов суперсофта и по два софта.

Поставщик шин для Формулы-1 компания <span class=error>Пирелли</span> представила выбор команд на <nobr>Гран-при </nobr>Италии. Большинство команд выбрали по 10 комплектов суперсофта и по два <span class=error>софта</span>. Увеличить
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Только Мерседес, Форс Индия и Хаас выбрали по 9 комплектов суперсофта и по три софта. Стоит отметить, что на скоростной трассе в Италии износ шин не играет ключевой роли, поэтому особого смысла выбирать софт или медиум нет.
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