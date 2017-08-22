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22 августа 2017, 18:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Фольксваген»: Текущие расходы Формулы-1 ведут её по опасному пути

Руководитель автоспортивного подразделения «Фольксвагена» Бернхард Гобмайер полагает, что нынешние расходы команд в Формуле-1 угрожают чемпионату.

Руководитель <span class=error>автоспортивного</span> подразделения Фольксвагена Бернхард Гобмайер полагает что нынешние расходы команд в Формуле-1 угрожают чемпионату. Увеличить
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«Формула-1 идёт по опасному пути. Это стоит очень дорого, и команды, которые не входят в топ-4, испытывают финансовые проблемы. На мой взгляд, эта дороговизна ведёт Формулу-1 по очень опасной дороге, и мы видим это повсюду.

В «Мерседесе» в Формуле-1 работает более 1500 сотрудников. Достаточно лишь подумать о том, какова заработная плата в Англии и как дороги материалы. В то же время количество спонсоров чемпионата падает. Крупные табачные компании больше не спонсируют чемпионат, более мелкие партнёры тоже покидают Формулу-1. При этом стоимость гонок продолжает расти.

Если же говорить о MotoGP, то этот чемпионат опережает Формулу-1. С точки зрения шоу он лучше в 100 раз. Тут даже нечего сравнивать. Там нас представляет «Дукати», и мы можем увидеть, какой разницы можно достигнуть в плане партнёрства со спонсорами, — приводит слова Гобмайера Autosport.
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