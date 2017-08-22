Райкконен продлил контракт с «Феррари»

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«Феррари» сообщает о продлении технического и гоночного соглашения с Кими Райкконеном. Таким образом, финский гонщик будет выступать за команду из Маранелло в чемпионате «Формулы-1″ 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

В январе этого года 37-летний гонщик стал первым в истории послом спорта Финляндии. Райкконен является чемпионом «Формулы-1» 2007 года.