Райкконен продлил контракт с «Феррари»
ТАСС, 22 августа. Финский гонщик Кими Райкконен продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари». Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Феррари» сообщает о продлении технического и гоночного соглашения с Кими Райкконеном. Таким образом, финский гонщик будет выступать за команду из Маранелло в чемпионате «Формулы-1″ 2018 года», — говорится в сообщении
В январе этого года 37-летний гонщик стал первым в истории послом спорта Финляндии. Райкконен является чемпионом «Формулы-1» 2007 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter