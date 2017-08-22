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22 августа 2017, 14:36 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Райкконен продлил контракт с «Феррари»

ТАСС, 22 августа. Финский гонщик Кими Райкконен продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари». Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

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«Феррари» сообщает о продлении технического и гоночного соглашения с Кими Райкконеном. Таким образом, финский гонщик будет выступать за команду из Маранелло в чемпионате «Формулы-1″ 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

В январе этого года 37-летний гонщик стал первым в истории послом спорта Финляндии. Райкконен является чемпионом «Формулы-1» 2007 года.
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