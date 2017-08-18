Переговоры «Торо Россо» и «Хонды» провалились

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Как сообщает F1i, переговоры между итальянской командой и японскими мотористами завершились неудачей. Стороны не смогли прийти к компромиссу в финансовом обеспечении сделки, поэтому «Торо Россо» и в следующем сезоне будет использовать двигатели «Рено».

Ранее «Хонда», поставляющая двигатели «Макларену», пыталась договориться с «Заубером», но сделка тоже сорвалась.