Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30716836/
17 августа 2017, 19:46 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хонда» не будет поставлять моторы «Торо Россо» в 2018 году

Переговоры «Торо Россо» с «Хондой» по поводу поставки моторов провалились. Стороны обсуждали сделку несколько недель, но не смогли согласовать финансовые условия, сообщает Autosport.

Таким образом, в следующем сезоне «Торо Россо» продолжит использовать моторы «Рено». У сторон есть действующий контракт на сезон-2018.

«Хонда» ищет второго клиента после того, как сорвалась её сделка с «Заубером». Пока не подтверждено, продолжит ли японская компания сотрудничать с «Маклареном». Команда недовольна качеством силовых установок «Хонды».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

«Ред Булл» готов отпустить Сайнса-младшего из «Торо Россо» за € 4−5 млн

«Ред Булл» готов отпустить Сайнса-младшего из «Торо Россо» за € 4−5 млн

Руководство «Ред Булл» готово отпустить Карлоса Сайнса-младшего из «Торо Россо», если концерну компенсируют деньги, вложенные в карьеру испанца. Сумму, потраченную на Сайнса в младших категориях, оценивают в € 4−5 млн, сообщает Джеймс Аллен со ссылкой на источники в Австрии.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?