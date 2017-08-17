«Хонда» не будет поставлять моторы «Торо Россо» в 2018 году
Переговоры «Торо Россо» с «Хондой» по поводу поставки моторов провалились. Стороны обсуждали сделку несколько недель, но не смогли согласовать финансовые условия, сообщает Autosport.
Таким образом, в следующем сезоне «Торо Россо» продолжит использовать моторы «Рено». У сторон есть действующий контракт на сезон-2018.
«Хонда» ищет второго клиента после того, как сорвалась её сделка с «Заубером». Пока не подтверждено, продолжит ли японская компания сотрудничать с «Маклареном». Команда недовольна качеством силовых установок «Хонды».
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