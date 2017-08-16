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16 августа 2017, 19:06 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

«Гран-при Аргентины» может вернуться в «Формулу-1»

В календарь «Формулы-1» может вернуться «Гран-при Аргентины». Как сообщает F1i, гоночный директор Чарли Уайтинг посетил автодром Буэнос-Айреса, чтобы оценить его потенциал в случае возвращения гонок.

По данным источника, он остался доволен увиденным, хотя отметил, что объекту нужна серьезная модернизация. Также он провел встречу с властями Буэнос-Айреса.

Первый «Гран-при Аргентины» состоялся еще в 1953 году, а последний — в 1998 году.
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