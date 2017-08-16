«Гран-при Аргентины» может вернуться в «Формулу-1»

По данным источника, он остался доволен увиденным, хотя отметил, что объекту нужна серьезная модернизация. Также он провел встречу с властями Буэнос-Айреса.

Первый «Гран-при Аргентины» состоялся еще в 1953 году, а последний — в 1998 году.