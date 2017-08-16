Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30704583/
16 августа 2017, 18:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Ред Булл» готов отпустить Сайнса-младшего из «Торо Россо» за € 4−5 млн

Руководство «Ред Булл» готово отпустить Карлоса Сайнса-младшего из «Торо Россо», если концерну компенсируют деньги, вложенные в карьеру испанца. Сумму, потраченную на Сайнса в младших категориях, оценивают в € 4−5 млн, сообщает Джеймс Аллен со ссылкой на источники в Австрии.

Руководство Ред <span class=error>Булл</span> готово отпустить <span class=error>Карлоса</span> <nobr>Сайнса-младшего</nobr> из <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> если концерну компенсируют деньги вложенные в карьеру испанца. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Сайнс заявил о желании покинуть «Торо Россо». Интерес к испанцу проявлял «Рено», но «Ред Булл» не согласился расторгнуть с ним контракт. Соглашение Сайнса действует до конца сезона-2018. В нынешнем чемпионате испанец занимает девятое место.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?