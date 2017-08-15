«Ореол» над машинами. Тупик или спасение

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Пока чемпионат мира по «Формуле-1» находится на летних каникулах между венгерским и бельгийским «Гран-при», у всех относящихся к миру Королевы автоспорта появилось время поговорить не только о гонках, но и на другие важные темы. В том числе — о будущем серии. Пилотам и специалистам не отдыхается в том числе из-за нововведения FIA, в котором многие усмотрели покушение на устои всего элитного автоспорта. Страсти начинают перехлестывать через край.

СЫГРАЕМ В HALO

В прошлом месяце после заседания группы по стратегическому развитию «Формулы-1» международная федерация выпустила пресс-релиз, в котором говорились буквально следующее:

— Вслед за единогласным решением членов группы о введении дополнительной фронтальной защиты в машинах «Ф-1» и неоднократными просьбами гонщиков, FIA подтверждает, что с 2018 года будет использоваться система Halo (по-русски часто именуемая «ореол». — Прим. «СЭ»). При поддержке команд отдельные ее параметры будут доработаны. По итогам разработки и тестирования большого количества устройств за последние пять лет, нам стало ясно, что «ореол» является лучшим из них.

Вывод — с сезона-2018 эта система будет в обязательном порядке устанавливаться на все автомобили Королевских гонок. После этого джинн оказался выпущен из бутылки. В последующие несколько недель на тему «ореола» сочли нужным высказаться бывшие и нынешние пилоты, специалисты и просто болельщики. При этом многие были настроены по отношению к системе скептически еще до решения FIA.

Для некоторых такое изменение внешнего вида машин «Формулы-1» означает конец целой эпохи. Да, главным параметром для «формульных» авто считаются открытые колеса, ведь по-английски этот класс машин и называется open-wheel car. Но традиционно открытый кокпит — не менее важный параметр. Теперь же часть пространства вокруг головы водителя будет защищать «ореол».

ТАПОК? ВИЛОЧКА? И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ДНК?

Среди тех, кто наотрез отказался воспринимать новинку, оказался, например, четырехкратный чемпион мира и в прошлом владелец команды «Формулы-1» француз Ален Прост.

— Система идет вразрез с духом, дизайном, красотой и ДНК «Формулы-1» и машин в целом, — легендарный гонщик был категоричен. — Не знаю, как лучше использовать эту технологию.

В похожих выражениях, и тоже с упоминанием ДНК, решение FIA раскритиковал еще один прославленный пилот — австриец Ники Лауда. С ними оказался солидарен и гонщик «Хааса» Ромен Грожан: «Это печальный день в истории гонок, «ореолу» не место в «Ф-1». Бывший пилот, а ныне эксперт на британском ТВ Мартин Брандл назвал систему «уродливой».

Герои недавней скандальной хроники Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен, повздорившие после «Гран-при Венгрии», также оказались солидарны в оценке системы и ее внешнего вида. Немец считает, что она эффективна «в одном случае из миллиона, мы только испортим вид автомобилей», а датчанин — что «болельщиков в следующем сезоне ждет ужасное зрелище». Не понравился «ореол» и Максу Ферстаппену. Подтянулись острословы — Гидо ван дер Гарде сравнил систему с шлепанцем, другие — с вилкой.

К обсуждению подключились руководители ведущих команд. Без упоминания терминов генетики не обошлось и тут.

— Это решение противоречит ДНК «Формулы-1», — Хельмут Марко из «Ред Булла» был категоричен. — Оно технически незрелое. Если нужно будет срочно эвакуировать пилота из машины, если она загорится, что делать? Нет четких данных о том, станет ли пребывание в кокпите в таких ситуациях опаснее.

Но позицию Марко можно понять, ведь глава команды Кристиан Хорнер был против «ореола» еще год назад, и «быки» разрабатывали свое решение. А слова Тото Вольффа о том, что система «приемлема, но не более того, выглядит очень непривлекательно» было странно слышать. Ведь именно «Мерседес» и является автором идеи Halo.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

Согласно опросам, против «ореола» и подавляющее число болельщиков. Но это уже издержки человеческой натуры — люди по природе ретрограды, и большинство из них скептически относятся к любым изменениям чего-то давно привычного. А вот что делать с оппозицией внутри «Формулы-1»? Говорят, что против выступают девять из десяти команд.

Ирония судьбы в том, что именно спортсмены и стали инициаторами разработки системы. История гонок знает немало печальных случаев, в которых роковую роль играл именно открытый кокпит. Гибель Генри Сертиса от отлетевшего колеса, авария Фелипе Массы в той же Венгрии, который чудом остался жив после попадания в шлем куска пружины, смерть Джастина Уилсона в похожей ситуации в «Индикаре». От травмы головы погиб и Жюль Бьянки — последняя на данный момент жертва «Формулы-1».

— Если бы некоторые противники «ореола» побывали на таком количестве похорон, как я, пролили столько слез и видели столько умирающих на их глазах друзей, у них бы не осталось возражений, — отметил еще один чемпион мира Джеки Стюарт.

Действительно, многочисленные разработки позволили сделать почти неуязвимым монокок, вспомните хотя бы аварию Роберта Кубицы в Монреале. Но здесь проблема в другом. Голова — наименее защищенная зона для пилота, до какого состояния бы ни был усовершенствован его шлем.

Были ли альтернативные варианты? Были, и они, как справедливо замечают в FIA, тоже тестировались. Всего за несколько дней до заседания, в Сильверстоуне, неудачу потерпела система «щит» — основной конкурент «ореола». Себастьян Феттель заявил, что вскоре после выхода на трассу у него закружилась голова. Ранее была отвергнута еще одна вариация на тему лобового стекла — «аэроэкран», а в прошлом году с дистанции сошли тройная дуга безопасности, размещенная продольно над головой гонщика, и специальные накладки на внешнюю часть машины. Что же касается упомянутой системы «Ред Булла», то она, по сути, уже представляла собой закрытый кокпит, то есть была еще более революционной.

Поэтому, например, два основных претендента на чемпионство в нынешнем году, Феттель и Льюис Хэмилтон, осторожны в высказываниях и в целом поддерживают «ореол».

— Он действительно не слишком хорошо выглядит, — считает британец. — Но голова — самая ценная часть нашего тела, и было столько примеров ее уязвимости. Не имею ничего против этой системы.

Решений, вызвавших ожесточенную полемику и «убивающих» «Ф-1», можно вспомнить достаточно. Но вместе с тем Королева автоспорта жива уже почти 70 лет. У команд есть еще больше полугода, чтобы приспособиться к новым правилам игры и доработать «ореол». Каким он станет в действительности, увидим в марте следующего года в Мельбурне.