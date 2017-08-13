Боттас: Я не хочу быть в тени Хэмилтона, мы в равном положении
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверен, что занимает равное положении с Льюисом Хэмилтоном в своей команде.
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«Команда ясно дала понять, что мы с ним в равном положении. У нас одинаковая техника и в команде нет первого и второго пилота. Я верю в этом. Я борюсь за чемпионский титул, это важно для моей карьеры. Так что я не хочу быть в тени Льюиса.
Мне пришлось пропускать Льюиса только
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