Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30671809/
13 августа 2017, 23:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Я не хочу быть в тени Хэмилтона, мы в равном положении

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверен, что занимает равное положении с Льюисом Хэмилтоном в своей команде.

Пилот Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> уверен что занимает равное положении с <span class=error>Льюисом</span> Хэмилтоном в своей команде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Команда ясно дала понять, что мы с ним в равном положении. У нас одинаковая техника и в команде нет первого и второго пилота. Я верю в этом. Я борюсь за чемпионский титул, это важно для моей карьеры. Так что я не хочу быть в тени Льюиса.

Мне пришлось пропускать Льюиса только из-за особых обстоятельств. Я их полностью понимаю. В Бахрейне у меня были проблемы, так что это было лучше для команды. Никакой драмы, — приводит слова Боттаса Auto Bild.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?