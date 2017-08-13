Хэмилтон: Уйду из «Мерседеса» когда завершу карьеру
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что, скорее всего, покинет свою нынешнюю команду лишь в случае завершения карьеры.
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«Когда ты являешься пилотом “Мерседеса”, то понимаешь, что нет другой команды, в которой о пилотах заботились бы лучше. Так что отказаться от этого и покинуть команду, было бы действительно сложным решением. Если я и покину этот коллектив, то только лишь тогда, когда завершу карьеру. “Мерседес” заботится о своих пилотах», — приводит слова британца F1i.
Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года.
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