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13 августа 2017, 12:33 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Уйду из «Мерседеса» когда завершу карьеру

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что, скорее всего, покинет свою нынешнюю команду лишь в случае завершения карьеры.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон признался что скорее всего покинет свою нынешнюю команду лишь в случае завершения карьеры. Увеличить
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«Когда ты являешься пилотом “Мерседеса”, то понимаешь, что нет другой команды, в которой о пилотах заботились бы лучше. Так что отказаться от этого и покинуть команду, было бы действительно сложным решением. Если я и покину этот коллектив, то только лишь тогда, когда завершу карьеру. “Мерседес” заботится о своих пилотах», — приводит слова британца F1i.

Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года.
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