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12 августа 2017, 19:55 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Мик Шумахер протестировал чемпионский болид отца 1992 года

Пилот «Формулы-3» Мик Шумахер проехал за рулем болида своего отца Михаэля «Беннеттон-Форд» B194.

Пилот Формулы-3 <span class=error>Мик</span> <span class=error>Шумахер</span> проехал за рулем болида своего отца <span class=error>Михаэля</span> Беннеттон-Форд B194. Увеличить
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Тест состоялся на трассе в Спа в преддверии заезда, посвященного 25-летию первой победы Шумахера-старшего в «Гран-при».

Первую победу будущий семикратный чемпион «Формулы-1» одержал на трассе в Спа в 1992 году.

Напомним, что в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Полгода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появлялся на людях.
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