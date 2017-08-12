Мик Шумахер протестировал чемпионский болид отца 1992 года
Пилот «Формулы-3» Мик Шумахер проехал за рулем болида своего отца Михаэля «Беннеттон-Форд» B194.
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Тест состоялся на трассе в Спа в преддверии заезда, посвященного 25-летию первой победы
Первую победу будущий семикратный чемпион «Формулы-1» одержал на трассе в Спа в 1992 году.
Напомним, что в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую
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