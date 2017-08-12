Мик Шумахер протестировал чемпионский болид отца 1992 года

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Тест состоялся на трассе в Спа в преддверии заезда, посвященного 25-летию первой победы Шумахера-старшего в «Гран-при».

Первую победу будущий семикратный чемпион «Формулы-1» одержал на трассе в Спа в 1992 году.

Напомним, что в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Полгода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появлялся на людях.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">. Mick Schumacher se sube al B194 con el que <a href="https://twitter.com/schumacher">@schumacher</a> fue campeón <a href="https://t.co/QaT23hV5wC">https://t.co/QaT23hV5wC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/NVL0aolFEt">pic.twitter.com/NVL0aolFEt</a></p>— SoyMotor.com (@SoyMotor) <a href="https://twitter.com/SoyMotor/status/896403251641409536">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>