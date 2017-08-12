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12 августа 2017, 16:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: Надеюсь, новый регламент Ф-1 будет закручен вокруг пилотов

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер призвал поставить спортивную составляющую выше технической при выборе регламента Формулы-1 на 2021 год.

«Мы видим, как все производители сейчас подписывают контракты с Формулой-E. В этой серии и должны использоваться электромобили. Формула-1 сейчас на перекрёстке, потому что выбранный на 2021 год мотор проживёт восемь-десять лет.

На чём люди будут ездить по дорогам в 2030-м? Машины будут автономными? Электрическими? Правительство считает, что электрическими.

Так что Ф-1 выбирает своё будущее. Оно в чистых гонках? В двигателях внутреннего сгорания? В том, что человек и машина выясняют, кто лучше, а технологии играют меньшую роль? Надеюсь, правила поставят эти вещи во главе и всё будет закручено вокруг пилота. Команда должна делать разницу, но моторы не должны доминировать, как сейчас, — цитирует Хорнера Crash.
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