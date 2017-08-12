Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30664581/
12 августа 2017, 16:11 | Авто/мото: Формула-1 | Prosports.kz

Феттель: Мы хорошо понимаем, что нужно нашей машине

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что команда вычислила слабости своего болида.

«Мы были боеспособны на каждой трассе. Да, на некоторых этапах «Мерседес» был сильнее, а мы уступали. Нормально, что от трассы к трассе ситуация меняется. Пилоты некоторые трассы любят больше других. У машин то же самое. Взлеты и падения нормальны, но наша цель не в них. Мы хотим быть лучшими на каждой трассе. Пока это не так, но мы над этим работаем. Мы хорошо понимаем, что нужно нашей машине. Теперь нам надо спокойно рассмотреть пару вещей и постараться их улучшить, — приводит слова Феттеля Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»