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12 августа 2017, 14:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Леклер считает, что попал в «Феррари» благодаря Бьянки

Пилот молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер признал, что попал к менеджеру Николя Тодту, а через него в «Скудерию», благодаря знакомству с погибшим пилотом Формулы-1 Жюлем Бьянки.

«Николя взялся работать со мной во многом благодаря Жюлю. А когда мне пришлось сделать паузу, он помог мне финансово.

Было трудно (после смерти Бьянки). Я знал его с рождения. Но я должен был продолжать гонки, добиваться результатов в его честь. Я стараюсь как можно чаще вспоминать о нём, — приводит слова Леклера Motorsport-Total.
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