Грожан показал шлем, раскрашенный в честь Хэйдена

На шлеме указан номер Хэйдена «69» и его прозвище — Kentucky Kid (Парень из Кентукки).

Хэйден погиб в мае нынешнего года в результате травмы головы, полученной в аварии. Машина сбила гонщика, когда он тренировался на велосипеде в Италии.

Пилотам Формулы-1 разрешается сменить дизайн шлема на одну гонку в сезоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/USGP?src=hash">#USGP</a> special helmet. Tribute to Nicky Hayden <br>Design <a href="https://twitter.com/adripaviot">@adripaviot</a> and painting by <a href="https://twitter.com/BsDesignsHelmet">@BsDesignsHelmet</a> <a href="https://t.co/0GwINeyyOX">pic.twitter.com/0GwINeyyOX</a></p>— Romain Grosjean (@RGrosjean) <a href="https://twitter.com/RGrosjean/status/896055156197830656">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>