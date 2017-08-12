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12 августа 2017, 13:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Грожан показал шлем, раскрашенный в честь Хэйдена

Пилот «Хааса» Ромен Грожан на Гран-при США выступит в шлеме в честь чемпиона MotoGP 2006 года Ники Хэйдена.

На шлеме указан номер Хэйдена «69» и его прозвище — Kentucky Kid (Парень из Кентукки).

Хэйден погиб в мае нынешнего года в результате травмы головы, полученной в аварии. Машина сбила гонщика, когда он тренировался на велосипеде в Италии.

Пилотам Формулы-1 разрешается сменить дизайн шлема на одну гонку в сезоне.
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