Грожан показал шлем, раскрашенный в честь Хэйдена
Пилот «Хааса» Ромен Грожан на
Гран-при США выступит в шлеме в честь чемпиона MotoGP 2006 года Ники Хэйдена.
На шлеме указан номер Хэйдена «69» и его прозвище — Kentucky Kid (Парень из Кентукки).
Хэйден погиб в мае нынешнего года в результате травмы головы, полученной в аварии. Машина сбила гонщика, когда он тренировался на велосипеде в Италии.
Пилотам Формулы-1 разрешается сменить дизайн шлема на одну гонку в сезоне.
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