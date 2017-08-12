Феттель: «Феррари» хорошо понимает, что нужно улучшить

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«Мы были боеспособны на каждой трассе. Да, на некоторых этапах «Мерседес» был сильнее, а мы уступали. Нормально, что от трассы к трассе ситуация меняется. Пилоты некоторые трассы любят больше других. У машин то же самое.

Взлёты и падения нормальны, но наша цель не в них. Мы хотим быть лучшими на каждой трассе. Пока это не так, но мы над этим работаем. Мы хорошо понимаем, что нужно нашей машине. Теперь нам надо спокойно рассмотреть пару вещей и постараться их улучшить, — приводит слова Феттеля Autosport.