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12 августа 2017, 12:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: «Феррари» хорошо понимает, что нужно улучшить

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что команда вычислила слабости своего болида.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> заявил что команда вычислила слабости своего болида. Увеличить
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«Мы были боеспособны на каждой трассе. Да, на некоторых этапах «Мерседес» был сильнее, а мы уступали. Нормально, что от трассы к трассе ситуация меняется. Пилоты некоторые трассы любят больше других. У машин то же самое.

Взлёты и падения нормальны, но наша цель не в них. Мы хотим быть лучшими на каждой трассе. Пока это не так, но мы над этим работаем. Мы хорошо понимаем, что нужно нашей машине. Теперь нам надо спокойно рассмотреть пару вещей и постараться их улучшить, — приводит слова Феттеля Autosport.
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