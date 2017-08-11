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11 августа 2017, 19:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: «Уильямс» и «Феррари» — единственные интересные команды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал «Уильямс» и «Феррари» единственными командами, переход в которые мог бы его заинтересовать. Однако британец сомневается, что сможет найти в них столь же комфортную среду, как в немецкой конюшне.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон назвал <span class=error>Уильямс</span> и <span class=error>Феррари</span> единственными командами переход в которые мог бы его заинтересовать. Увеличить
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«Когда я присоединился к этой команде, то не мог представить, насколько отличной будет среда, вне зависимости от результатов, в которой я живу. Если бы мне пришлось попытаться реализовать себя в другом месте, то я задался бы вопросом: действительно ли я хочу этого? Если ли в этом необходимость?

Конечно, я смотрю на другие команды, которыми я восхищался. Смотрю на “Уильямс” и думаю, как было бы здорово однажды гоняться за эту команду. Я выступал в “Макларене”, у меня был отличный опыт с ними. Нет другой команды, за исключением “Феррари”, которая была бы интересна. Но сейчас я здесь, мне нравятся люди, с которыми я работаю, и то, что представляет собой эта компания», — цитирует Хэмилтона Racer.
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