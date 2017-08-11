«Когда я присоединился к этой команде, то не мог представить, насколько отличной будет среда, вне зависимости от результатов, в которой я живу. Если бы мне пришлось попытаться реализовать себя в другом месте, то я задался бы вопросом: действительно ли я хочу этого? Если ли в этом необходимость?



Конечно, я смотрю на другие команды, которыми я восхищался. Смотрю на “Уильямс” и думаю, как было бы здорово однажды гоняться за эту команду. Я выступал в “Макларене”, у меня был отличный опыт с ними. Нет другой команды, за исключением “Феррари”, которая была бы интересна. Но сейчас я здесь, мне нравятся люди, с которыми я работаю, и то, что представляет собой эта компания», — цитирует Хэмилтона Racer.