Квят: Думаю, уже в Спа у «Торо Россо» будет неплохой шанс показать себя
Пилот «Торо Россо» Дании Квят поделился ожиданиями от второй половины сезона, заявив, что рассчитывает на удачное выступление уже в следующей гонке на
Гран-при Бельгии.
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«Я думаю, уже в Спа у нас будет неплохой шанс показать себя. В Монце, наверное, сделать это будет чуть сложнее, потому что скорость на прямых — это, скажем так, не наш конек. Но потом будут этапы в Сингапуре, Японии, Малайзии — на этих трассах мы должны смотреться достаточно сильно.
Наша машина очень хороша на торможениях и на медленных трассах, где есть ещё пара скоростных поворотов. Но мы постоянно улучшаем её, прогресса добиваются и соперники, так что на самом деле шансы есть везде. Каждая трасса — это новый вызов, — рассказал россиянин в интервью своему официальному сайту.
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