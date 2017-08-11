Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30657654/
11 августа 2017, 16:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Думаю, уже в Спа у «Торо Россо» будет неплохой шанс показать себя

Пилот «Торо Россо» Дании Квят поделился ожиданиями от второй половины сезона, заявив, что рассчитывает на удачное выступление уже в следующей гонке на Гран-при Бельгии.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Дании <span class=error>Квят</span> поделился ожиданиями от второй половины сезона заявив что рассчитывает на удачное выступление уже в следующей гонке на <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я думаю, уже в Спа у нас будет неплохой шанс показать себя. В Монце, наверное, сделать это будет чуть сложнее, потому что скорость на прямых — это, скажем так, не наш конек. Но потом будут этапы в Сингапуре, Японии, Малайзии — на этих трассах мы должны смотреться достаточно сильно.

Наша машина очень хороша на торможениях и на медленных трассах, где есть ещё пара скоростных поворотов. Но мы постоянно улучшаем её, прогресса добиваются и соперники, так что на самом деле шансы есть везде. Каждая трасса — это новый вызов, — рассказал россиянин в интервью своему официальному сайту.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?