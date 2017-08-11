Кэри: В болиды могут быть привнесены стандартные для всех части
Глава Формулы-1 Чейз Кэри продолжает изучать варианты, которые позволили бы командам снизить расходы на разработку болида и уравнять их расходы.
«Есть разные варианты того, как снизить расходы команд. Мы не собираемся приводить автомобили к
Мы стремимся улучшить положение команд с точки зрения экономики и намерены повысить конкурентоспособность. Один из главных вызовов который стоит перед нами сегодня, это то, что некоторые команды тратят на порядок выше других и вы видите отражение этого на трассе, — приводит слова Кэри Autosport.
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