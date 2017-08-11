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https://sport.mail.ru/news/formula1/30656473/
11 августа 2017, 14:43 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кэри: В болиды могут быть привнесены стандартные для всех части

Глава Формулы-1 Чейз Кэри продолжает изучать варианты, которые позволили бы командам снизить расходы на разработку болида и уравнять их расходы.

«Есть разные варианты того, как снизить расходы команд. Мы не собираемся приводить автомобили к какому-то единому стандарту. Мы полагаем, что очень важно по-прежнему сохранять конкуренцию в области искусства технологий. Вместе с тем, мы могли бы привнести стандартные части.

Мы стремимся улучшить положение команд с точки зрения экономики и намерены повысить конкурентоспособность. Один из главных вызовов который стоит перед нами сегодня, это то, что некоторые команды тратят на порядок выше других и вы видите отражение этого на трассе, — приводит слова Кэри Autosport.
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