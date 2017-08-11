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11 августа 2017, 14:14 | Авто/мото: Формула-1 | Prosports.kz

Феттель: У нас получается отличный год

Гонщик команды «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги первой половины сезона. На данный момент немец занимае первую строчку в личном зачете.

«Честно говоря, это то, о чем я мечтал. Я хочу побеждать, так что это то место, где я хочу быть. У меня нет особых пожеланий относительно того, каким должно быть преимущество в общем зачете или на трассе. Нашей целью было вернуться в топ, так что у нас получается отличный год.

Я здесь всего лишь два с половиной года, в 2015 году у нас был хороший сезон, который помог двигаться нашему проекту. 2016 год по ряду причин получился сложным. На протяжении зимы из стана нашей команды приходило мало новостей, мы были самыми тихими. И я доволен, что мы просто работали и выполнили задачу, — цитирует слова Феттеля GPUpdate.
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