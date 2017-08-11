Трансферы мечты. Как перетасовать пилотов Формулы-1

Делая свой вклад в «глупый сезон» переходов, авторы «Чемпионата» решили рассказать о самых желанных трансферах в Формуле-1.

Владислав Золов: Макс Ферстаппен в «Феррари»

Голландца можно любить или ненавидеть, но равнодушно относиться к его персоне — точно никак. Блестящий прошлогодний дебют в «Ред Булл» посреди сезона, стал, по большому счёту, лишь однократной вспышкой, тогда как в нынешнем сезоне Макс по вине машины полностью «сливает» чемпионат Дэну Риккардо. Вроде как, ещё недавно шатким положением в «Ред Булле» отличался австралиец, но теперь отправиться на поиски нового места работы не против уже пилот-выскочка из Нидерландов.

Амбиции у Макса зашкаливают, взять титул хочется здесь и сейчас. Мест, правда, в «конюшнях» для воплощения мечты почти нет. Разве что «Феррари». А почему бы и нет?! Было бы интересно — это как минимум. Нет, не тандем Кими/Макс, а Себастьян/Макс! Два выходца из системы «Красных Быков», два любителя быть исключительно на первых ролях как в «Больших Призах» в целом, так и в своих командах в частности. Отсюда — подковёрная борьба, словесные стычки и тому подобное. Да, фантастикой попахивает, но помечтать-то никто не запрещает! Ну и для «Феррари» вариант с Максом, при гипотетической потере Себастьяна, мог бы оказаться вдвойне более интересным: в Маранелло, как показывает практика, любят работать на одного пилота.

Евгений Кустов: Квят в «Рено»

Даниилу самое время спасать карьеру. Вы верите, что «Ред Булл» ещё вернёт россиянина в основную команду в случае ухода Ферстаппена или Риккардо? Учитывая прежний опыт отношений Даниила и «Ред Булл», сомнительно. А тут ещё и серьёзное отставание от Сайнса в личном зачёте, пусть даже очковый отрыв не отражает реального расклада сил между двумя гонщиками. Если Квят проведёт в «Торо Россо» ещё год или два, прогноз печальный: рано или поздно «быки» найдут нового перспективного юниора и в самый неподходящий момент выставят Даниила на мороз.

Нужно играть на опережение и активно осматриваться по сторонам. Куда идти Даниилу? Год назад ходили слухи, что им интересовались «Рено» и «Форс Индия». Если Переса вдруг не возьмёт «Феррари», у индусов мест не будет. А вот «Рено» — отличный вариант. Заводская команда просыпается, и переезд в Энстоун — блестящий шанс перезапустить карьеру и вернуться в борьбу за подиумы.



Зачем Квяту «Рено», понятно. Зачем «Рено» Квят, сейчас объясним. Очевидно, что Палмер дорабатывает контракт, и дальше Абитебуль и компания захотят взять действительно быстрого и, желательно, опытного пилота (это бьёт по шансам Сироткина и Роуленда). Кубица — красивая, но пока непонятная история. Всем известно об интересе «Рено» к Сайнсу, за которого «Ред Булл» просит очень много денег. Вероятно, в случае с Квятом компенсация была бы поменьше. И если во второй половине сезона Даниил подравняется с Карлосом, почему бы «Рено» не присмотреться к россиянину? В конце концов, год назад они уже провернули трюк под названием «взять напарника», переключившись с Переса на Хюлькенберга.

Виталий Крысанов: Верляйн в «Мерседесе»

Паскаль — один из самых цепких гонщиков в пелотоне прямо сейчас, пусть уровень его машины и не позволяет демонстрировать это часто. Но там, где «Заубер» в этом году или «Манор» в прошлом имели хоть какие-то шансы на локальный успех — Верляйн стабильно реализовывал моменты. В 2000-х таких пилотов было всего три (речь о тех, кто проявлял себя, выступая за откровенно слабые команды) — помимо немца это Фернандо Алонсо в «Минарди"-2001 и Жюль Бьянки в «Марусе"-2014. Но Паскаль единственный, кто тащит на себе уже вторую команду.



Плюс он умеренно агрессивен в борьбе с напарниками: там, где надо, Паскаль может постоять за себя, но при этом не перегибает палку. Этого, например, совсем нет у Боттаса. У Окона же, напротив, слишком много амбиций, которые пока мало чем подкреплены. Мне совершенно не нравится то, как Эстебан сейчас пытается поставить себя в «Форс Индия». Зубы можно и даже нужно показывать в борьбе за победы и титулы, но никак не за пятые места. Для меня Верляйн идеальный кандидат на второе место в «Мерседесе»: у молодого немца есть скорость, опыт и — главное — хватка.

Дмитрий Захарченко: Леклер в «Хаас»

Шарль Леклер попал в поле зрение специалистов в прошлом году, победив в схватке за титул чемпиона GP3. В этом году Леклер блестяще дебютировал в Формуле-2 и на всех парах несётся к чемпионскому титулу. Если монегаску удастся победить, он станет первым дебютантом после Нико Хюлькенберга, который выиграл эту серию с первой попытки. Уже сейчас ясно, что Леклер готов к выступлениям в Формуле-1 и нового опыта на машинах Ф-2 текущего поколения он не получит.

В то же время год выступлений в «Заубере» Леклеру практически ничего не даст. А вот за рулём «Хааса» у Леклера появилась бы реальная возможность бороться за очки и показать себя под пристальным вниманием паддока. Чрезвычайно большое давление для новичка? Тем интереснее было бы следить за одним из лучших пилотов своего поколения.

Иван Матушкин: Райкконен из «Феррари»

Кими Райкконен — великолепный гонщик, который занимает не своё место. Финн бывает быстр, но он не в состоянии всерьёз бороться с Себастьяном Феттелем. Да и давление на лидера команды оказывает редко. Конечно, Райкконен удобен с точки зрения командной борьбы: он может выдать пару жалоб по радио, но не станет действовать против воли руководства. Фактически, за полсезона он ни разу не вышел из роли второго пилота. Даже когда просил пропустить его в Венгрии. Просил, но так и не атаковал.

Кандидатов на замену Кими полно. Тут и жаждущий пойти в топ-команду Карлос Сайнс, у которого задора хватит на борьбу с тремя феттелями (не факт, правда, что это принесёт результат). И давно заслуживший повышение Чеко Перес. И Ромен Грожан, ради шанса отправившийся в «Хаас». Любой из них будет сильнее Кими хотя бы психологически. А мы ведь хотим борьбы, а не игры в поддавки, правда?

Максим Вершинин: Фернандо Алонсо в «Мерседесе»

Пожалуй, один из самых нереалистичных, но в тоже время весьма желанных трансферов — переход Фернандо Алонсо в «Мерседес». О заветном третьем титуле с «Маклареном», несмотря на мечту Алонсо, пожалуй, можно забыть. Кажется, с велосипедными педалями «Макларен» поехал бы быстрее, чем с «Хондой». Другое дело — «Мерседес». С победной машиной Алонсо не просто обретёт заветную возможность сражаться за титул, но и серьёзно поднимет общий уровень интереса к Формуле-1. А тандем Хэмилтона и Алонсо скучать не даст ни соперникам, ни собственной команде.



К сожалению, в этом и заключается главное препятствие переходу Фернандо в немецкий коллектив — если уж руководство команды едва справлялось с куда более покладистым Росбергом, то удержать в упряжке Алонсо удастся вряд ли. Испанец не будет покорно пропускать напарника и тем более вряд ли позволит себе отказаться от удовольствия подливать масла в огонь в прессе. Заменить Льюиса Хэмилтона на нынешнего гонщика «Макларена»? Почему нет! Другое дело, что британец пока на заслуженный отдых не собирается…