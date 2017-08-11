Палмер может сохранить место в «Рено» в 2018 году

В нынешнем чемпионате дела пилота складываются не лучшим образом. После 11 этапов Палмер по-прежнему не заработал ни одного очка и не финишировал в четырёх гонках.

«Честно говоря, если ему удастся изменить ситуацию, как он сделал в прошлом году, тогда мы будем полностью открыты к сотрудничеству на ещё один сезон. Команде нужна стабильность. Ситуация может сложиться в пользу Джо, но всё в его руках.

Он знает, что у него годичный контракт, и понимает, что команда изучает разные варианты. Мы видели много хорошего в работе Палмера на зимних тестах, во время гонок и квалификаций. Он способен выжимать из машины хорошую скорость, давать отличную обратную связь и делать хорошую работу.