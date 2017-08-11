Фелипе Масса полностью восстановился после болезни
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса восстановился после болезни, которая помешала ему принять участие в гонке
Гран-при Венгрии, сообщает F1Today.
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Видимо, что-то случилось...
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Тогда у него был диагностирован лабиринтит (воспаление внутреннего уха). Вирус поразил несколько людей в паддоке.
Теперь же бразилец вернулся к тренировкам, тем самым прекратив спекуляции о том, вернётся ли он на
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