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11 августа 2017, 12:04 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Фелипе Масса полностью восстановился после болезни

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса восстановился после болезни, которая помешала ему принять участие в гонке Гран-при Венгрии, сообщает F1Today.

Пилот <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса восстановился после болезни которая помешала ему принять участие в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Венгрии сообщает F1Today. Увеличить
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Тогда у него был диагностирован лабиринтит (воспаление внутреннего уха). Вирус поразил несколько людей в паддоке.

Теперь же бразилец вернулся к тренировкам, тем самым прекратив спекуляции о том, вернётся ли он на Гран-при Бельгии. Судя по фото, размещённому в его «Инстаграм», очевидно, что он справился со всеми симптомами заболевания.
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