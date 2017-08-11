Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30653658/
11 августа 2017, 11:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Норрис: Цель — быть в Формуле-1 через 2−3 года

Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис поделился планами относительно своей карьеры на ближайшие несколько лет.

По словам британца, он рассчитывает попасть в Формулу-1 через 2−3 сезона.

«Цель — быть в Формуле-1 через 2−3 года, но нет никаких конкретных временных рамок. Многое будет зависеть от нынешнего сезона, и победа в Формуле-3 станет лучшим, что я смогу сделать. Именно на этом я сейчас и сосредоточен.

Затем в конце года я поразмышляю над тем, где я буду в следующем сезоне. Будет это Формула-2 или Супер Формула, уверен, что переговоры на эту тему пройдут в конце года. Что касается похвалы от Эрика Булье, то могу сказать, что это придаёт мне уверенности, услышать такие комментарии было очень здорово, — приводит слова Норриса Crash.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?