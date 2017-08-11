Норрис: Цель — быть в Формуле-1 через 2−3 года
Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис поделился планами относительно своей карьеры на ближайшие несколько лет.
По словам британца, он рассчитывает попасть в Формулу-1 через 2−3 сезона.
«Цель — быть в Формуле-1 через 2−3 года, но нет никаких конкретных временных рамок. Многое будет зависеть от нынешнего сезона, и победа в Формуле-3 станет лучшим, что я смогу сделать. Именно на этом я сейчас и сосредоточен.
Затем в конце года я поразмышляю над тем, где я буду в следующем сезоне. Будет это Формула-2 или Супер Формула, уверен, что переговоры на эту тему пройдут в конце года. Что касается похвалы от Эрика Булье, то могу сказать, что это придаёт мне уверенности, услышать такие комментарии было очень здорово, — приводит слова Норриса Crash.
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