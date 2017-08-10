Молодая шпана: кому в младших сериях пора в Формулу-1

Августовский перерыв — время переговоров в Формуле-1. На осенние этапы многие пилоты приезжают с новыми контрактами. Мы решили посмотреть, кто может дебютировать в «Королевских гонках» уже в следующем году и кто действительно этого достоин.

Шарль Леклер

Самый очевидный кандидат на перевод в Ф-1 — монегаскский лидер Формулы-2. Участник молодёжной программы «Феррари» второй год подряд рвёт конкурентов, не оставляя им шансов. Осенью к титулу GP3 наверняка добавится корона Ф-2. И Формула-1 обязана стать следующим шагом.

Сотрудничество с «Феррари» должно помочь Шарль с открытием дверей. Правда, сама «Скудерия» в XXI веке дебютантов в команду не брала. Да и в лучшем дружественном ей коллективе — «Хаасе» — все места заняты. Однако есть ещё «Заубер». Президент «Феррари» недавно обмолвился, что из швейцарцев сделают фарм-команду для обкатки молодёжи. Да и новый босс «Заубера» уже согласен. Так что вполне можно ждать Леклера в «Заубере» в 2018 году. В паре с неизменным Маркусом Эрикссоном, конечно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Anto_Giovinazzi">@Anto_Giovinazzi</a> handed the wheel to <a href="https://twitter.com/Charles_Leclerc">@Charles_Leclerc</a> for last part of <a href="https://twitter.com/pirellisport">@Pirellisport</a> testing day. Round off. <a href="https://t.co/9hrvezfMbm">pic.twitter.com/9hrvezfMbm</a></p>— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) <a href="https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/893518151668776960">4 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Оливер Роуленд

Второй человек в Формуле-2 с главной серией знаком пока лишь понаслышке. Британец вошёл в программу развития «Рено», но на недавние тесты позвали Николаса Латифи, а не его. Тем не менее Роуленд уверен, что борется за место в команде с Робертом Кубицей и Сергеем Сироткиным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Amazing experience to drive the <a href="https://twitter.com/RenaultSportF1">@renaultsportf1</a> car at Assen today. Thanks to all the fans who came out to support me. ??❤️? <a href="https://t.co/HRta5tjQtk">pic.twitter.com/HRta5tjQtk</a></p>— Oliver Rowland (@oliverrowland1) <a href="https://twitter.com/oliverrowland1/status/893801086615728128">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Роуленд явно не из молодых да ранних: ему уже 24 года. На его счету выигранный со второй попытки титул Мировой серии «Рено». В GP2 он год назад совсем не блистал, взяв за сезон три подиума. Да и сейчас отличается скорее стабильностью, чем классом. В общем, если его тайно поменяют местами с Джолионом Палмером, подмены вы, скорее всего, не заметите.

Артём Маркелов

Ну и третий лидер Ф-2. Маркелов — полная противоположность Роуленду. Он быстр, ярок, но крайне нестабилен и склонен попадать в аварии. Артём радует болельщиков и комментаторов, делает гонки приятнее глазу, но вызывает опасения своим авантюризмом. К тому же 22-летний гонщик выступает в Ф-2 (GP2) четвёртый год, а титула у него нет. И в этом сезоне, скорее всего, не будет. Понятно, что Russian Time объективно не самая сильная команда чемпионата, уступая «Према». В 2016-м Маркелов проиграл и партнёру по команде, зато сейчас опережает крепкого Гьотто.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Early morning picture for FIA f2. Утренняя фотосессия для Формулы 2. <a href="https://t.co/WNLaRF5RLb">pic.twitter.com/WNLaRF5RLb</a></p>— Russian Time Team (@russiantimeteam) <a href="https://twitter.com/russiantimeteam/status/885418178637172736">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О связях Артёма с Ф-1 пока ничего не известно. На тесты его не звали, в молодёжные программы не подписывали, и даже слухов никаких не ходило. Так что его шансы, вероятно, невелики.

Пьер Гасли

Последний выпускник программы «Ред Булл» сделал всё, чтобы попасть в Формулу-1: стал резервным пилотом, поработал на тестах, взял титул GP2… Но в двух командах австрийцев не нашлось мест, и француза сослали в Японию.



В серии с тремя экс-пилотами Ф-1 Гасли пока смотрится средне и продолжает надеяться на уход Сайнса или Квята из «Торо Россо». «Ред Булл» взял его на недавние тесты в Венгрию, но места боевого пилота для него по-прежнему нет. Пьеру только 21 год, и подождать он может. Но не появится ли за это время кто-то более яркий?

Джордж Расселл

19-летний британец попал в программу «Мерседеса», став новым юным талантом команды. После двух неплохих лет в Формуле-3 Расселл перебрался в GP3 и возглавляет чемпионат в своём дебютном сезоне.



На тестах на «Хунгароринге» Расселл на лучшем круге проиграл Валттери Боттасу полсекунды, но впечатление произвёл неплохое. Вот только посадить его «Мерседесу» всё равно некуда. «Заубер» вряд ли второй год подряд станет обкатывать гонщиков для конкурента «Феррари», а место в «Форс Индия», кажется, в случае чего занято Лукасом Ауэром.

Ландо Норрис

Вице-лидер Формулы-3 в начале года попал в программу «Макларена» и успел блеснуть на тестах в Венгрии, уступив во второй день лишь Себу Феттелю. В «Макларене» уверены, что растят будущего чемпиона. Но переводить его в Ф-1 не спешат.

Норрису всего 17 лет, и он наверняка ещё пару сезонов поездит в младших сериях. Да и место ему могут дать разве что в самом «Макларене». За последние годы команда дважды усаживала за руль дебютантов, но Стоффелю Вандорну для этого пришлось год провести в Японии.



Конечно, Вандорн в этом году не блещет, а Алонсо может уйти. Но снова выгонять дебютанта после одного сезона вряд ли станут. А на замену Нандо Ландо пока не тянет.

***

Мы не забыли про Сергея Сироткина и Антонио Джовинацци, но в этом году они нигде не выступают, а потому в материал не попали.